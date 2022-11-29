Росія спроможна випускати по Україні багато ракет, але у військах ППО до цього готові.

Вранці, 29 листопада, існувала загроза ракетного удару по Україні з оперативно-тактичних комплексів російської армії.

Як повідомив в ефірі національного телемарафону речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, повітряна тривога оголошується у багатьох випадках.

"Наприклад, є загроза з морського напрямку (декілька носіїв "Калібрів"). Є інформація, що є загроза ударів балістичними ракетами. Ті ж самі "Іскандери", "Точка-У". Так само є берегові комплекси "Бастіон". Якщо є повітряна тривога – вона не просто так. І не лише літаки стратегічної авіації можуть бути джерелом цієї тривоги", - пояснив він.

На уточнювальне запитання, з чим була пов’язана саме сьогоднішня ранкова тривога, Ігнат додав: "(Була – ред.) загроза ударів ракетним озброєнням, імовірно, наземним. Була загроза застосування оперативно-тактичних комплексів", - сказав він.

Ігнат також зазначив, що Росія спроможна випускати по Україні багато ракет, але у військах ППО до цього готові.

"На результат буде впливати кількість ракет. До ракет десь додалось літаків, десь – кораблів. Тому може бути більше ракет. Безумовно, реагування буде. На жаль, не маємо таких сил і засобів, щоб підняти резерви, у нас і так все працює що може. (Ворог) намагається, безумовно. Але ми бачили, скільки тих ракет (випускаютьт – ред.) по Україні. Це "Калібр", Х-155. Їх не є велика кількість. Якщо літаків у них (піднято – ред.) 20, кожен літак може (нести – ред.) щонайменше 8 ракет. Виходить, кількість літаків завелика, щоб розраховувати на кількість таких ударів. Тому може бути більше, може бути менше з врахуванням цілей ворога", - зауважив Ігнат.

Загроза нового масованого ракетного удару по Україні

Вже кілька днів поспіль українців попереджають про підготовку Росією до нового масованого удару. За словами експертів Інституту вивчення війни, Путін може збільшити кількість ракет і атак на Україну, щоб підтримати недавній темп ударів.

В результаті останньої такої атаки – 23 листопада – вчергове постраждала критична інфраструктура. В українських містах спостерігалися проблеми зі світлом, водопостачанням та теплом.

На підготовку до нового удару такої потужності росіянам потрібно від 7 до 14 днів, зазначив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Вранці, 29 листопада, у Києві та низці інших міст й областей пролунала повітряна тривога. У мережі писали про активність ворожої авіації поблизу кордону.

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