Їх відпрацьовують зенітно-ракетні війська, перехоплюють спеціальні винищувачі та знищують спеціальні пости із переносними ракетно-зенітними комплексами.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що Сили оборони щодня збивають по одному чи два ворожих безпілотники.

Про це він розповів в ефірі інформаційного телемарафону.

"Хочу сказати, що ці безпілотники – надзвичайно небезпечна річ, їх необхідно збивати, бо саме після їхніх прольотів, ймовірно, відбудеться ракетна атака по об'єктах інфраструктури, по стратегічних важливих державних об'єктах, транспортних розв'язках", - пояснив Ігнат.

Речник командування Повітряних сил зауважив, що, зважаючи на загрозу, яку становлять російські безпілотні летальні апарати, їх відпрацьовують зенітно-ракетні війська, перехоплюють спеціальні винищувачі та знищують спеціальні пости із переносними ракетно-зенітними комплексами.

"Щодня фактично маємо 1-2 збиті безпілотні летальні апарати противника, які постійно здійснюють розвідку над територією України. Це відбувається не тільки на сході, а й на півночі, навіть у західних областях нещодавно було збито два БПЛА", - повідомив Ігнат.

Він зауважив, що Повітряні сили України продовжують контролювати повітряний простір на підконтрольній українській владі території.

"Вже три місяці російська авіація не наважується перетинати кордони нашої країни. Втім, інколи буває, що на передньому краї все ж відбуваються такі атаки ворожих штурмовиків чи гелікоптерів. І, безумовно, вони стають цілями для нашої ППО і Зенітно-ракетних сил, а також протиповітряної оборони інших Сил оборони. Зокрема, Десантно-штурмових військ та Сухопутних військ, які також часто збивають (ворожі - УНІАН) літаки Су-25, гелікоптери Мі-24 та інші", - сказав Ігнат.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого Сили оборони знищили 735 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, 117 засобів ППО, 223 літаки, 190 гелікоптерів.

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