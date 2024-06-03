Вашингтон знову пішов на серйозні зміни в політиці реактивно.

Рішення адміністрації Байдена схвалити використання Україною американської зброї для ударів по цілях на території Росії – це велика справа. Українці стверджують, що ця зміна зірве наступ Кремля на Харківщині та, можливо, навіть переламає перебіг війни, Росія ж стверджує, що це серйозна ескалація і загрожує завдати удару по США і союзниках.

Обидва твердження, найімовірніше, "виявляться порожніми". Про це пишуть у колонці для The Washington Post завідувач кафедри політики Росії та Євразії в Rand Семюел Чарап і директор з досліджень Європейської ради з міжнародних відносин Джеремі Шапіро.

Зазначається, що це не перший випадок, коли Сполучені Штати під тиском України та західних союзників переступають поріг, який раніше вважали "занадто ескалаційним". У минулому рішення про постачання пускових установок HIMARS, касетних бомб, боєприпасів великої дальності і літаків F-16 також були зумовлені передбачуваними успіхами Росії на полі бою.

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"Удари по території Росії з використанням американської зброї можуть уповільнити військові операції навколо Харкова, але вони не змінять ситуацію. Харківський наступ Росії вже зав'яз у районі міста Вовчанськ, яке розташоване менш ніж за п'ять миль (близько 8 км, – ред.) від російського кордону. З ударами по лініях постачання в самій Росії наступ може сповільнитися ще більше, але росіяни, швидше за все, пристосуються, як і до попередніх кроків США. (...) Тож виснажлива, затяжна війна триватиме", – йдеться в матеріалі.

Досвід минулих років також свідчить про те, що Москва не піде на різку ескалацію тільки тому, що Вашингтон надасть Україні нову систему озброєнь або послаблять обмеження щодо наявної.

"Наразі Росія, відносно кажучи, виграє війну, тому навряд чи президент Володимир Путін піде на ризик провокування прямого конфлікту зі США та їхніми союзниками. Москва цілком може відповісти, але, найімовірніше, зробить це непрямим або асиметричним чином, а не випустить ракету по європейській столиці наступного тижня", – вважають автори.

Справжня проблема з рішенням Байдена полягає в тому, що Вашингтон знову пішов на серйозні зміни в політиці реактивно. Такий крок був у відповідь на військові дії Росії, а не в рамках ширшої стратегії з припинення війни. Росіяни ж продовжуватимуть тиснути, і через три-шість місяців Сполучені Штати можуть знову опинитися в аналогічній ситуації.

У цьому випадку США мали б показати, що удари України по території Росії з використанням американських систем є частиною комплексної стратегії, спрямованої на завершення війни на вигідних для України і США умовах.

"Ця спіральна динаміка – неослабна російська агресія і дедалі більша військова підтримка України Заходом, щоб протистояти натиску Москви, – наростає вже майже 2,5 року. Без переговорного процесу вона може тривати ще довгі роки. І одного разу одна чи інша сторона може нарешті спіткнутися об реальну червону лінію, що призведе саме до тієї ескалації, якої адміністрація Байдена намагалася уникнути", – резюмують автори колонки.

Війна в Україні: це варто знати

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наша країна не отримувала необмеженого дозволу на застосування західного озброєння для ураження російських об'єктів на території РФ. За його словами, необхідно "дотримуватися кроків і правил".

Варто зазначити, що одними з країн, які підтримали дозвіл бити по цілях на території Росії, є Велика Британія та Франція. Вони дозволили використовувати для атак ракети Storm Shadow і Scalp. Військовий експерт Валерій Рябих припустив, що, ймовірно, першою ціллю для них стане російська авіабаза "Балтимор" під Воронежем.

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