Україна зараз в найкращій позиції за майже рік, наступ РФ 'забуксував', - The Telegraph

Попри інтенсивні атаки Росії, Київ утримує оборону та переходить у контратаки.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті є найкращою для України майже за рік. Такий висновок зробила MI6, пише The Telegraph.

"Я отримав оцінку MI6. Ситуація на фронті зараз найкраща для України за останні 10 місяців", – зазначив Зеленський під час брифінгу.

За оцінками британської розвідки, українська оборона перебуває у найбезпечнішому стані за тривалий час, попри триваючий наступ Росії. Водночас сам президент визнав, що ситуація на фронті, який простягається приблизно на 1000 кілометрів, залишається "складною", хоча "загалом лінія тримається".

Відео дня

Аналітики вказують, що весняно-літній наступ російських військ на Донбасі значною мірою сповільнився. Однією з причин стало активне використання Україною високоточних безпілотників, які ускладнюють логістику та перекидання підкріплень противника.

Крім того, українські сили змогли досягти локальних успіхів. За останні місяці ЗСУ повернули під контроль майже 400 квадратних кілометрів територій у районах Олександрівки та Гуляйполя – це найбільші здобутки з 2023 року.

Попри це, Росія посилює удари по українських містах. За даними української влади, Кремль змінює тактику, переходячи до денних масованих атак і розширюючи цілі за межі енергетичної інфраструктури. Лише за один день було випущено майже 500 ракет і дронів, що призвело до загибелі щонайменше шести людей.

На тлі бойових дій Київ запропонував Москві тимчасове припинення вогню на період Великдень, який цього року припадає на 12 квітня. За словами Зеленського, пропозиція залишається чинною, однак Росія заявляє, що не отримувала відповідного плану.

Речник Кремля Дмитро Пєсков у відповідь наголосив на вимогах Москви щодо виведення українських військ із територій Донбасу.

Паралельно Україна активізує міжнародну співпрацю. Під час нещодавнього візиту на Близький Схід Зеленський підписав оборонні угоди з Катаром та Саудівською Аравією, намагаючись використати український досвід у боротьбі з безпілотниками для зміцнення партнерств.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти завдали удару по Нікополю, що на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинуло пʼять людей, ще 19 отримали поранення.

Крім того, в ніч проти 4 квітня росіяни вдарили по Сумах, внаслідок чого було поранено 11 осіб, серед них є дитина. Зазначається, що внаслідок нічної ворожої атаки на місто сталося влучання БпЛА на 13 поверсі 16-поверхівки у центрі Сум.

