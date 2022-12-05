Українські захисники також збили ворожий гелікоптер Ка-52 та 4 безпілотника окупантів.

За добу українська авіація завдала 18 ударів по районах зосередження ворога.

"Українська авіація протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 1 удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника", – йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 5 грудня.

Також наші воїни збили ворожий гелікоптер Ка-52 та 4 БПлА окупантів.

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Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та ОВТ, а також один інший важливий об'єкт противника.

Війна в Україні: останні втрати Росії

Збройні Сили України щодня завдають російським заграбникам нищівних ударів. Ще наприкінці літа почали активно контрнаступати, і до середини листопада звільнено понад 50% території, захопленої РФ з початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за понад 9 місяців повномасштабної війни ворог втратив вже 91150 військових, сотні одиниць техніки. Цього тижня тільки на Запорізько-Мелітопольському напрямку ЗСУ ліквідували 1200 супротивників.

Американські аналітики прогнозують, що українська армія зможе послідовно досягати успіху взимку, якщо збереже здатність зберегти перевагу і продовжити оперативні успіхи.

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