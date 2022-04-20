Організатори запевняють, що у Швеції готові прийняти всіх українців, які звернуться по допомогу.

Почала працювати програма евакуації українців до Швеції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на прес-конференції у Києві, участь у якій взяли, зокрема, представники організаторів цієї програми - віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців Денис Красніков, радник голови Українського союзу промисловців і підприємців, координатор маршруту Костянтин Воробйов, президент шведсько-української Торгової палати в Скандинавії Людмила Лемріні.

За словами Краснікова, віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 11 квітня підписала доручення щодо підтримки гуманітарного маршруту по терміновій евакуації переселенців із зони бойових дій у Донецькій області до Королівства Швеції. Наразі вже 130 людей було відправлено за кордон по цій програмі, перш за все багатодітні сім’ї та діти з мамами з зон бойових дій.

Він зазначив, що зараз проводиться робота по залученню різного бізнесу до проекту, щоб вони допомагали забезпечувати потреби людей, які евакуювались, щоб полегшити для них негативні наслідки війни.

До програми залучений, зокрема, і Міжнародний благодійний фонд "Твоя Доброта", який координує роботу на різних етапах евакуації. На офіційному сайті фонду, а також у соцмережах опубліковані контакти для тих, хто вирішив виїхати з зони бойових дій та інших небезпечних територій України.

Президент шведсько-української Торгової палати в Скандинавії Людмила Лемріні повідомила, що всі, хто прибув з України, наразі вже розселені, забезпечені всім необхідним, волонтери продовжують працювати з ними щодо подальшої гуманітарної допомоги евакуйованим.

"Люди наразі можуть евакуюватись з будь-яких областей України, але першочергова евакуація повинна відбуватись із зон бойових дій. Однак, якщо люди бажають евакуюватись з Дніпра чи з Києва – ми так само їх приймемо. Ми не хотіли б встановлювати якісь ліміти у питанні евакуації людей. Проведено роботу з низкою шведських муніципалітетів, які готові приймати участь у цій програмі і які готові приймати українців. У 4-х регіонах Королівства вже розроблені спеціальні програми, які передбачають навіть подальше працевлаштування наших українських переселенців та їх медичне обслуговування. Скільки буде бажаючих – всіх ми приймемо", - запевнила Лемріні.

Як зазначила народний депутат України Вікторія Гриб, яка приймала участь у прес-конференції, ця програма є абсолютно безпечною і вона рятує життя наших дітей і їх батьків, які виїжджають. Вона закликала евакуюватись, щоб зберегти життя українських дітей, допомогти нашим військовим, бо їм легше захищати території, які звільнені від цивільних, знаючи, що не зашкодять вже їм.

"Я зараз до всіх звертаюся: не гайте часу, приймайте, будь ласка рішення. Ми вам допоможемо, будемо знаходити куди їхати, що робити. Такі програми є не тільки в Швеції і в Європі. Подібні програми, які зараз надають захист нашим людям - у Великобританії, Канаді, США. І ми готові цим займатися і вам допомагати. Єдине, що необхідно зробити, це прийняти рішення", - наголосила Гриб.

Раніше стало відомо, що Польща готова прийняти на лікування не менше 10 тисяч поранених українських військових.

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