Українські військові ліквідували командний пункт ворожого підрозділу та завдали окупантам чималих втрат.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Ракетно-артилерійськими підрозділами у взаємодії з авіацією забезпечено чималі втрати ворога на півдні.
Так, за добу було ліквідовано:
- 67 російських військових;
- 6 танків Т-62;
- 2 реактивні системи залпового вогню "Град";
- 3 самохідних гаубиці "Мста-С";
- 3 одиниці броньованої техніки
- 13 одиниць автомобільної техніки.
"Також знищено пункт управління безпілотними розвідниками та командний пункт одного з ворожих підрозділів", - зазначили в командуванні.
Як писав УНІАН, раніше стало відомо, що внаслідок контрнаступальних дій наших військ на півдні ворогу завдано суттєвих втрат і йому доводиться займати оборону на невигідних недообладнаних рубежах. Бойові дії тривають.
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк запевняє, що щойно Росія виснажиться та втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил - південь нашої країни обов'язково буде звільнений. За його словами, "це не питання одного дня чи місяця, але й не питання року".