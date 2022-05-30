Також знищено пункт управління безпілотними розвідниками.

Українські військові ліквідували командний пункт ворожого підрозділу та завдали окупантам чималих втрат.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Ракетно-артилерійськими підрозділами у взаємодії з авіацією забезпечено чималі втрати ворога на півдні.

Так, за добу було ліквідовано:

67 російських військових;

6 танків Т-62;

2 реактивні системи залпового вогню "Град";

3 самохідних гаубиці "Мста-С";

3 одиниці броньованої техніки

13 одиниць автомобільної техніки.

"Також знищено пункт управління безпілотними розвідниками та командний пункт одного з ворожих підрозділів", - зазначили в командуванні.

Як писав УНІАН, раніше стало відомо, що внаслідок контрнаступальних дій наших військ на півдні ворогу завдано суттєвих втрат і йому доводиться займати оборону на невигідних недообладнаних рубежах. Бойові дії тривають.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк запевняє, що щойно Росія виснажиться та втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил - південь нашої країни обов'язково буде звільнений. За його словами, "це не питання одного дня чи місяця, але й не питання року".

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