Також росіяни розміщують свою техніку у дворах, де живуть цивільні особи.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив про непоодинокі випадки, коли на окупованих територіях росіяни залякують та розстрілюють місцевих жителів.

Про це він заявив у ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми маємо інформацію про непоодинокі випадки залякування місцевих жителів, про розстріли місцевих жителів. І, на жаль, ми маємо говорити про те, що вся тактика і стратегія росіян на цих територіях - це поставити свою техніку у двори, де живуть люди, щоб ми не могли працювати артилерією. Це спроба геноциду цивільного населення, причому на всіх окупованих територіях", - наголосив радник міністра.

Як раніше повідомляв УНІАН, перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін заявив, що російські окупанти завдали артилерійського удару по пологовому будинку, який знаходиться в Маріуполі.

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