Армія Чехії може виділити 4 винищувачі L-159 Україні: начальник Генштабу озвучив умови

Він наголосив, що літаки можуть передати навіть безкоштовно.

Начальник Генерального штабу армії Чехії Карел Ржегка підтвердив, що передача чотирьох літаків L-159 Україні не зашкодить обороноздатності та безпеці республіки. Генерал рекомендує уряду подарувати їх безкоштовно, пише "Українська правда".

Ржегка підтвердив слова президента Чехії Петра Павела, який напередодні ще раз заявив про бажання передати літаки Силам оборони. Водночас начальник Генштабу відмовився коментувати заяви міністра оборони та премʼєр міністра Чеської республіки, які виступають проти продажу або передачі штурмових літаків.

"Підтверджую, що Збройні сили Чехії готові виділити чотири згадані літаки для потреб Збройних сил України, і цим рекомендую надати їх як подарунок", – процитувало Ржегку чеське видання Novinky.cz.

Передача літаків L-159 Україні – що відомо

Нагадаємо, що про передачу чеських навчальних винищувачів L-159 Україні вперше сказав президент країни Петр Павел під час візиту до Києва. Тоді він відзначив, що такі винищувачі були б дуже ефективними у боротьбі проти дронів.

Однак уряд Чехії не підтримав пропозицію президента. Прем’єр-міністр Андрей Бабіш заявив, що його країна не буде ні продавати, ні передавати Україні безкоштовно легкі бойові літаки.

Наразі армія Чехії має 24 літаки L-159. Водночас компанія-виробник Aero Vodochody планує запропонувати Києву альтернативу - літаки L-39 Skyfox. Це більш дешева в експлуатації модель, вона підходить для навчання та виконання бойових операцій зі збиття дронів.

Експерти пояснювали, що для цих завдань літак підходить краще, ніж повноцінний винищувач. Адже літаки L-159 та L-39 Skyfox можуть утримувати стабільну швидкість від 185 км на годину. Таким чином літак може вийти на оптимальну траєкторію та відстань для збиття ударних дронів.

