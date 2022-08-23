Поставки очікуються цієї осені.

В Офісі президента повідомили, що Україна отримає засоби протиповітряної і протиракетної оборони найближчої осені. Однак точні дати в ОПУ поки назвати не готові.

Відповідна інформація надійшла від заступника керівника Офісу президента з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Андрія Сибіги. Він дав інтерв'ю порталу "РБК-Україна".

"Потрібно і закрити небо, це теж президент відверто у всіх розмовах доводить до своїх партнерів, тому ми очікуємо системи протиповітряної і протиракетної оборони", — повідомив заступник.

За словами Сибіги, в ОПУ позитивно налаштовані щодо постачань засобів ППО і ПРО. Президент та інші чиновники бачать перспективи і терміни, коли ці системи доставлять в Україну.

"Осяжна [дата], це восени буде", — відповів Сибіга на питання з уточненням термінів відправки захисного озброєння.

Нагадаємо, 19 серпня в Пентагоні оголосили про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть зенітні ракетні комплекси NASAMS норвезького виробництва. Це система ППО малого-середнього радіусу дії для боротьби з аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах. Кількість і терміни поставок ЗРК не уточнювалися.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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