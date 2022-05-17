"Перемогою" стали битви за села на Харківщині і майже 30 тисяч убитих російських солдатів.

В Офісі президента Зеленського іронічно прокоментували впевненість Кремля в "перемозі" на війні в Україні. Значущими досягненнями на фронті РФ похвалитися не може, а тим часом втрати російської армії стрімко наближаються до 30 тисяч чоловік.

Відповідь російській владі опублікував радник голови ОП України Михайло Подоляк на особистому акаунті у Twitter.

"Без сумніву, "російська перемога", яка включає тотальні санкції, міжнародну зневагу, повну ізоляцію, масовий арешт яхт, епічні битви за села в Харківській області, лише наростатиме. Просто Пєсков має визначитися з дефініцією слова "перемога" ціною 30 тисяч мертвих росіян", — написав Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні, 17 травня, прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков виступив на просвітницькому форумі "Нові горизонти". Він заявив: "Ми впевнені, що переможемо, Путін знає, куди веде країну". Далі спікер президента РФ повідомив про мир після війни і голос Росії, який обов'язково буде почутий. Саме на ці висловлювання відреагував Михайло Подоляк.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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