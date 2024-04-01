Досить часто завдяки засобам РЕБ БпЛА приземляються в абсолютно цілому стані, завдяки чому можна їх дослідити.

За допомогою засобів радіоелектронної боротьби Україна має можливості певним чином зупиняти масовані ракетні та дронові атаки російських окупантів.

"Так, деякою мірою ми їх постійно застосовуємо і в боротьбі проти ударних БпЛА типу "Шахед" і також проти ракет, які зводять їх дещо з розуму, якщо можна так сказати, - ракети прямують не в цілі", - розповів речник Повітряних Сил Збройних Сил України майор Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За словами Євлаша, досить часто завдяки засобам РЕБ навіть БпЛА приземляються в абсолютно цілому стані.

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"І це дає нагоду нам вивчати їх, вивчати їх технічні характеристики та особливості конструкції. Звісно, що і командувач Повітряних сил Микола Олещук постійно дякує в своїх зверненнях, коли ми оприлюднюємо статистику стосовно збитих цілей, в тому числі і підрозділам РЕБ, оскільки їх робота є надзвичайно важливою. Тому що без використання дороговартісних ракет нам вдається високотехнологічними засобами приземляти такі досить небезпечні цілі", - розповів речник Повітряних сил.

Система РЕБ в Україні - останні новини

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що в Україні планують побудувати комплексну систему керування засобами радіоелектронної боротьби, аби унеможливити зусилля російських окупантів з пілотування різних повітряних засобів у небі над Україною. За його словами, це питання обговорили під час тригодинної наради за участі військових та урядовців.

Раніше командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахілес" 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко зазначав, що Україна робить все, щоб вийти в паритет з російськими окупантами в засобах радіоелектронної розвідки. Він зауважив, що поки Київ поступається лише в централізованому РЕБ. За його словами, засоби радіоелектронної розвідки також додатково дають українським військовим можливість виявляти, де знаходиться РЕБ противника.

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