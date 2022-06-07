Окупантові нещодавно виповнилося 20 років.

Українські військові з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади взяли в полон російського снайпера, який, як виявилося, народився на Житомирщині.

Фото документів полоненого окупанта опублікували в Telegram-каналі Центру стратегічних комунікацій.

У російському паспорті військового Гербовника Максима Ігоровича вказано, що він народився у селі Повч Лугинського району Житомирської області. Окупантові нещодавно виповнилося 20 років.

Варто зазначити, що українська бригада, яка спіймала ворожого снайпера, також із Житомира.

"Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України спіймали орківського снайпера і яке ж було їх здивування, коли вони дізналися, що це їх земляк з Житомирщини", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що слідчі ідентифікували російського снайпера, який вбив мирного українця на Київщині. Загарбник не дозволяв односельцям забрати тіло загиблого, а потім наказав поховати його в обумовленому місці.

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