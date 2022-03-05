Таким чином, за дев’ять днів війни українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів.

Вчора, 4 березня, Збройні Сили України знищили три російських штурмовики Су-25 та три вертольоти.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Російські окупанти втратили три "грачі" – так називають штурмовики Су-25. Два із них на Чернігівщині, та один – під Волновахою. Крім того, у свій останній політ сьогодні вирушили іще три вертольоти російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, як зазначили в ЗСУ, за дев’ять днів війни українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів.

Як повідомляв УНІАН, Повітряні сили Збройних Сил України протягом 1 березня знищили 1 літак, 1 гелікоптер та кілька колон військової техніки російських окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: