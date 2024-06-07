Повітряна тривога в Київській області тривала чотири години.

Триває повномасштабна війна в Україні, і в ніч на п'ятницю, 7 червня, вороги атакували Київську область ракетами і дронами.

У регіоні працювали сили протиповітряної оборони, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. "Протягом всієї ночі ворог атакував область БПЛА та ракетами. Тривога тривала чотири години", - повідомив чиновник.

За його відомостями, "внаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів". Голова ОВА додав, по постраждалих немає. Триває ліквідація займання.

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Повітряна тривога в Київській області 7 червня була оголошена в 00:55, а відбій був о 04:55.

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Окупанти вже не раз били по Київській області ракетами та дронами, унаслідок атак з повітря є багато руйнувань постраждалих та жертв.

Нагадаємо, 31 травня вороги вдарили по Києву ракетою "Іскандер-К", ракету було знищено, однак унаслідок падіння уламків у в Голосіївському районі було знищено трансформаторну підстанцію. Крім того, повідомлялося, що в столиці було пошкоджено складське приміщення і шість легкових машин.

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