Поведінка міжнародних інстанцій стала системною.

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив в ефірі телемарафону, що Україна передала представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об'єднаних Націй верифікований відеозапис останнього воєнного злочину росіян. На ньому видно, що окупанти використовували українських військовополонених як "живий щит" на лінії зіткнення.

Як повідомив Лубінець, міжнародні інституції проігнорували цю інформацію, хоча Україні вдалось встановити, що ці кадри не змонтовані, а реальні. Також відомо, де і хто його записав.

Відео дня

"Попередньо у нас навіть є припущення, хто з військовослужбовців ЗС РФ скоював цей злочин", - розповів омбудсмен.

Так кричуще порушення Женевських конвенцій залишилось без реакції Червоного Хреста та ООН. За словами Лубінця, така реакція міжнародних інституцій на факти воєнних злочинів військ РФ в Україні останнім часом є системною.

"Знову ми повідомляємо про воєнні злочини, і знову - жодної реакції", - обурився він.

Воєнні злочини РФ

Нещодавно телеграм-канал DeepState виклав відео, на якому група окупантів розстрілює двох військових під час того, як вони виходили з бліндажа. При цьому один з полонених тримав руки за головою.

Пізніше у ЗСУ підтвердили, що відео з розстрілом українських військових - не фейк. Армія РФ вбила двох наших військовополонених, яких схопила біля Степового Донецької області.

Пізніше з'явилось відео з дрона в районі Роботиного. На ньому видно, що окупанти прикриваючись нашими військовими стріляють у бік українських позицій.

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