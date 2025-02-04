Україна чекає підтримки Дональда Трампа, зазнаючи тисяч втрат і дезертирства, тримаючи лінію оборони проти Росії.

Війна на виснаження напружує українську армію. Проблеми стають дедалі очевиднішими, пише Politico.

Український бойовий медик Анастасія добровільно вступила до армії у 2022 році. Вона не мала військового чи медичного досвіду, але прагнула допомагати пораненим українським бійцям у тилових госпіталях, уникаючи безпосередньої участі в бойових діях.

Восени минулого року, перебуваючи у відпустці на лікуванні, вона дізналася, що її перевели в одну з найгарячіших точок війни – під Курахове на сході Донецької області.

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"На момент прибуття я навіть не мала початкової військової підготовки. Моє колишнє командування підробило мої документи", – розповіла Анастасія. Військові відкидають ці звинувачення.

Анастасія зазначила, що її нові побратими допомагають даптуватися: "У цій новій бригаді водії навчили мене збирати зброю і дуже підтримали".

Схожі історії відбуваються по всій Україні, оскільки армія намагається заповнити кадровий дефіцит, спричинений виснажливою війною.

11 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ про переведення до Сухопутних військ понад 5 тисяч військовослужбовців Повітряних сил. Це рішення викликало занепокоєння, адже Україна жертвує висококваліфікованими фахівцями, яких важко замінити.

"Україна не просто втрачає гроші - у неї закінчуються люди", - зазначив держсекретар США Марко Рубіо.

Зростає кількість погано підготовлених і виснажених солдатів, що дезертирують, виникають труднощі з набором нових військових, а також тривають арешти досвідчених командирів.

Ця ситуація стає політичним викликом для Києва, оскільки Україна прагне довести міжнародним партнерам, що її підтримка є виправданою.

Проблеми командування

Українське військове командування стикається з критикою, оскільки намагається перейти від радянської моделі управління до західних стандартів.

"Сучасна війна потребує ініціативних офіцерів, готових до ризику, а не бюрократів", - зазначив британський військовий експерт Глен Грант.

Анастасія підтверджує це: "За командування Сирського штаб став групою лоялістів, які звітують лише про перемоги, не зважаючи на втрати".

Генштаб України відкинув звинувачення, заявивши, що життя військових є пріоритетом. Водночас там визнали наявність випадків дезертирства, над вирішенням яких працюють.

Важкі втрати

За словами президента України Володимира Зеленського, з початку повномасштабного вторгнення загинули понад 43 тисячі українських військових, а понад 370 тисяч отримали поранення. Втрати російської армії оцінюють у сотні тисяч осіб.

Тим не менш, війна виснажує Україну. З травня Росія захопила близько 2800 квадратних кілометрів території, а зараз тисне на Покровськ.

Командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов заявив, що проблеми на фронті викликані тим, що Генштаб ставить перед підрозділами нереалістичні завдання.

Військовий експерт Тарас Чмут наголошує:

"На папері є армія, зброя, техніка - а фронт тріщить через хаос у командуванні".

Українські спецслужби нещодавно заарештували двох генералів за неналежний захист Харківської області. Деякі депутати вважають ці арешти політично мотивованими.

Також є критика щодо підготовки новобранців. Вони часто потрапляють у нові бригади без досвіду, що призводить до втрат.

"Якщо солдат потрапляє в досвідчений підрозділ, він намагається залишитися там будь-якою ціною. Якщо ж його відправляють у бій без підготовки – він або гине, або дезертирує", – зазначає Філімонов.

Попри труднощі, Україна реформує армію, переходячи до західної моделі командування, зменшуючи бюрократію та цифровізуючи процеси.

Анастасія, попри несправедливість свого переведення, залишається на фронті: "Я могла б піти, але це не мій шлях. Я потрібна хлопцям".

Війна в Україні - новини

Раніше старший офіцер відділу комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, старший сержант Петро Гайдащук розповів, що російські війська не полишають спроб вибити Сили оборони України з території Курської області РФ, однак наразі ситуація є доволі стабільною.

Тим часом США цими вихідними відновили постачання американської зброї в Україну після нещодавнього призупинення. Як писав Reuters, Білий дім "відмовився від своєї початкової оцінки про припинення всієї допомоги Україні".

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