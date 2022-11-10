Українські воїни думають, як долати ворожу лінію оборони, зазначив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу.

Збройні сили України мають засоби, необхідні для подолання на сході нашої країни оборонних укріплень, які називають "лінією Вагнера".

Наші військові думають, як долати цю оборонну лінію, розповів бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, повідомляє "Українська правда".

Бригадний генерал додав, що може впевнено сказати: "…підійдемо - подолаємо ("лінію Вагнера" - Ред.)".

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"Інженерні загородження мають на меті або зупинити, або ускладнити просування військ противника. Це можуть бути як вибухові, так і невибухові загородження. Але історія війн має досить багато прикладів, коли на кожну зброю виготовлявся засіб протидії. Так відповідно і у нас є, в тому числі і завдяки міжнародним партнерам, засоби подолання мінно-вибухових загороджень…", - поділився Громов.

Спорудження "лінії Вагнера" - що про неї відомо

22 жовтня військовий оглядач Денис Попович розповів, що на напрямках міст Кремінна і Сватове Луганської області окупанти будують "лінію Вагнера". Експерт зазначав, що протяжність цієї лінії становила приблизно два кілометри.

Пізніше російський бізнесмен, власник приватної військової компанії "Вагнера" (ПВК "Ліга") Євген Пригожин повідомив, що влада РФ призупинила розширення "лінії Вагнера" до Бєлгородської області.

В американському Інституті дослідження війни (ISW) вважають, що Пригожин, публікуючи інформацію про спорудження укріплень на частині Донбасу, продовжує сіяти розкол в уряді Росії.

Варто зазначити, що унаслідок контрнаступу ЗСУ, який розпочався наприкінці літа, в Луганській області вже деокуповано низку населених пунктів. 10 листопада Олексій Громов повідомив, що за добу українські воїни на деяких ділянках Луганського напрямку просунулись на відстань до двох кілометрів.

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