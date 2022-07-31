У Крим супротивники літаками доставляють ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400, зазначили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

В окупований Крим після відновлення перекинули батальйонно-тактичну групу повітряно-десантних військ Росії, щоб відправити на війну РФ проти України.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми знаємо, що зараз зайшла батальйонно-тактична група повітряно-десантних військ після свого відновлення – вона зайшла до Криму і після цього висуватиметься на територію півдня України. Тож там постійний рух. Вони посилили систему протиповітряної оборони (ППО). Вони розуміють, що є загроза", – заявив Скібіцький.

За його даними, літаками у Крим доставляють ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400.

"Воєнна розвідка постійно моніторить усе, що пов’язано з повітряним простором окупованих територій, півострова Криму, Чорного моря. Тому що це небезпека для нас. Перша загроза – використання тактичної армійської авіації. Постійно на Кримський півострів перевозять вантажі військового призначення. Тому транспортники у Криму – це не новина для нас, бо переміщуються ті ж ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300, С-400. Переміщуються інші військові вантажі. Переміщається особовий склад", – сказав представник ГУР.

Раніше Вадим Скібіцький повідомив, що на війну в українську державу не захотіли повертатися 200 морпіхів 810-ої бригади морської піхоти російського Чорноморського флоту.

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