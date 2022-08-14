Олег Жданов зазначив, що РРФ вже підвозить боєприпаси з Білорусі.

Російській Федерації від СРСР дісталося дуже багато боєприпасів, якими армія РФ засипає територію України. Знищення російських складів завжди буде пріоритетною метою для Збройних сил України.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов

"Позбавлення передових частин боєзапасу-це основа успішного контрнаступу наших військ і це основа зниження боєздатності російських військ, які окупували нашу територію. На превеликий жаль, цих боєприпасів-бездонна бочка. Радянський Союз наклепав дуже багато, тому що готувався до світової війни. Вони знаходяться далеко", - зазначив експерт.

При цьому він вказав, що російські війська вже, напевно, вибрали вже всі запаси боєприпасів на європейській частині РФ, тому беруть їх у Білорусі.

"Боєприпаси треба везти з Уралу, а це час, поетом у зараз РФ вибирає боєприпаси у Білорусі – перша партія була 100 вагонів, а зараз 120. Російське командування прекрасно розуміє, що без боєприпасів вони в Україні нічого не можуть зробити. Без вогневого валу російської артилерії по наших позиціях вони нічого не зможуть робити. Вони просто завалюють територію України цими боєприпасами. Єдине, що ми зараз змушуємо їх відтягнути ці склади з боєприпасами за межі дальності досяжності наших засобів озброєння, а це 70 кілометрів від переднього краю", - пояснив Жданов.

За його словами, у росіян дуже багато боєприпасів і їх постійно підвозять, тому ЗСУ засоби досяжності, щоб українські бійці могли зупиняти ешелони ще на кордоні. Він підкреслив, що якщо Логістика буде ще більше ускладнена, то це знизить боєздатність армії РФ.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Оперативного командування "Південь" за 13 серпня, обстановка в операційній зоні Південнобузького напрямку залишається складною, але контрольованою. Українські захисники продовжують знищувати опорні пункти і склади окупант.

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