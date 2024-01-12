Також серед знищеного пункт управління та склад боєприпасів російських загарбників.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по двох районах зосередження особового складу противника.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу. Там додали, що підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та склад боєприпасів противника.

В Генштабі зазначили, що російські окупанти продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни. Ворог "використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах".

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Війна в Україні: новини

Протягом доби 11 січня відбулось 64 бойових зіткнення на фронті. Найбільше зіткнень сталося на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Зокрема, на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який намагається оточити Авдіївку. Українські військові відстоюють свої позиції та завдають окупантам великих втрат. Наприклад, Сили оборони України відбили 10 атак противника біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, ще 17 атак біля Первомайського та Невельського (Донецька область).

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