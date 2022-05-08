Окупанти намагаються позбавити підтримки підрозділи ЗСУ з повітря у Чорноморській операційній зоні та на Донбасі.

Ворог зосередився на знищенні аеродромної інфраструктури, щоб унеможливити дії української військової авіації.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення.

Зазначається, що противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

"Основні зусилля ворог зосереджував на знищенні аеродромної інфраструктури з метою унеможливлення дій нашої авіації, у тому числі БпЛА "Байрактар", підтримки дій підрозділів з повітря у смузі відповідальності угруповання Об'єднаних сил та в Чорноморській операційній зоні. Наростив інтенсивність застосування оперативно-тактичної авіації над акваторією північно-західної частини Чорного моря", - повідомили у Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня окупанти випустили по Одесі шість ракет, чотири потрапили у приватне підприємство з виробництва меблів, дві - у злітно-посадкову смугу аеропорту. У довколишніх будинках було вибито вікна.

Вночі повідомлялося, що в Одесі знову прогриміли вибухи. Внаслідок ракетних ударів у регіоні поранення отримали три людини.

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