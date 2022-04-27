Кораблі чорноморського флоту РФ в акваторіях Чорного і азовського морів завдають ракетних ударів по території України.

В акваторії Чорного моря кораблі Російської Федерації мають ще 28 ракет типу "Калібр".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник під час брифінгу у Києві.

"Станом на зараз в акваторії Чорного моря продовжує перебувати 4 носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Їх сумарний ракетний залп наразі становить до 28 ракет", - сказав Мотузяник.

Речник зазначив, що кораблі чорноморського флоту РФ в акваторіях Чорного і азовського морів завдають ракетних ударів по території України і також надають вогневу підтримку на приморському напрямку окупаційним військам.

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що у Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання флоту Росії з підводними човнами "продовжує тримати напруженість з приводу ймовірності нанесення по Україні ракетних ударів":

Пізніше стало відомо, що судна, які бачили біля берегів Одеси, – це обстріляний на початку березня танкер "Міленіум Спіріт" (Молдова) без екіпажу та некеровані баржі, які забрало в море без можливості їх повернути.

Раніше повідомлялося, що у Чорному морі знаходяться вісім носіїв крилатих ракет окупантів типу "Калібр". Сумарний ракетний залп носіїв становить майже 60 ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: