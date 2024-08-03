Крім того, за словами Прокудіна, під удар дрона потрапили і троє людей у Антонівці.

Ввечері у суботу, 3 серпня 2024 року, російські окупаційні війська вчергове атакували Херсонщину. Серед постраждалих – 12-річний хлопчик, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Годину тому у Білозерці окупанти скинули боєприпас з БпЛА на 12-річного хлопчика, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму та контузію, а також поранення ноги та живота. Його шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості", – йдеться у повідомленні.

Крім того, за словами Прокудіна, під удар дрона потрапили і троє людей у Антонівці. Постраждали чоловіки віком 28, 39 та 41 рік.

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"В потерпілих – вибухові травми та численні поранення. Коли на місце події прибули медики окупанти знов завдали удару, застосувавши безпілотник. Пошкоджено автомобіль. Лікарська бригада не постраждала", – додав очільник ОВА.

Війна в Україні: важливі новини

Сили оборони України успішно уразили та затопили підводний човен "Ростов-на-Дону" в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Крім того, було серйозно пошкоджено 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".

Видання Business Insider писало, що Україна витіснила флот РФ із Криму, але повернути півострів буде складно. Зазначалося, що кампанія Сил оборони України змусила російські військові кораблі піти з Криму на бази в портових містах Феодосія на дальньому боці окупованого півострова і Новоросійськ у Росії.

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