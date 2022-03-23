Росіянин зазначив, що наразі командування не повідомляє, чи змінять їх найближчим часом.

Російський окупант розповів, що сили оборони України дають потужну відсіч ворогу. Ліквідовано не лише тисячі солдатів, а й командирський склад.

Про це окупант розповів у телефонній розмові з дружиною, яку вдалося перехопити.

"Нам сказали, що ми у передовому ешелоні, першому ешелоні перебуваємо. 5-та танкова бригада добре п*зди вхопила. Командир дивізіону там загинув. Командир танкового батальйону вчора, ой, позавчора. Двох лейтенантів вчора поранило. 1 важкий, у спину осколок прилетів, у хребет", - розповів окупант.

Натомість дружина порадила йому не брати від місцевих воду та пиріжки. Росіянин попросив її не розповідати про бомбардування дружинам інших військових.

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