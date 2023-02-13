Російські загарбники скаржаться, що на них тиснуть ЗСУ.

Захисники України просуваються на Сватівському напрямку в Луганській області. Загарбники йдуть в оборону і змушені йти в бій проти українських захисників.

"Ось йде прорив в нашому напрямку, там рота одна під п * здоган потрапила, під заміс, нам пів години дали, ми повинні висунутися в ним на допомогу оборону стримати", - заявив окупант в перехопленні, який оприлюднила українська разведка.

При цьому наголошується, що в українському угрупованні приблизно 30-40 осіб, а росіян всього 11.

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"Там велике угруповання тисне. Зараз своїх зберу, сядемо на броню і будемо туди висуватися, весь боєприпас сказали з собою брати", - підсумував російський військовий.

Бої за Сватове - що відомо

Аналітики Інституту вивчення війни розповіли про зміни на фронті. Виявилося, що рашистам стає все "спекотніше" під Сватове. Окупанти бояться наступу.

29 січня голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що Сили оборони України продовжують крок за кроком просуватися в напрямку Кремінної та Сватового у Луганській області.

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