Окупанти продовжують намагатися відновити втрачені позиції вздовж лінії Сватове-Кремінна.

Аналітик Інституту вивчення війни (ISW) розповіли про зміни на фронті. Виявилося, що рашистам стає все "спекотніше" під Сватовим. Окупанти бояться наступу.

Так, в новому звіті аналітики повідомили, що російські сили продовжують намагатися відновити втрачені позиції вздовж лінії Сватове-Кремінна. Однак значними їх успіхи назвати складно.

Російські блогери і пропагандисти продовжують давати прогнози про те, як діятиме Україна. Вони стверджують, що українські сили чекають на наступ окупантів у східній частині Харківської області (10-15 км на північний схід від Куп'янська). Проте пропагандисти також вважають, що українські сили планують контрнаступ поблизу Луганської області (18 км на північний захід від Сватового) і використовують диверсійно-розвідувальні групи для оцінки можливостей російських сил у цьому районі.

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Також вони кажуть, що ЗСУ влаштовують "спеку" рашистам, адже вони посилили артилерійський вогонь на лінії Сватове-Кремінна. Аналітики навели інформацію про "бавовну" в лікарні Новоайдара, де загинули мінімум 14 окупантів.

"Українські сили, ймовірно, посилюють удари по російських позиціях в глибокому тилу Луганської області, щоб порушити російську логістику і наземні лінії зв'язку (ГЛОК), що українські сили можуть використовувати для створення умов для майбутніх контрнаступальних операцій", - відзначили аналітики ISW.

"Бавовна" на Луганщині

Як повідомляв УНІАН, вчора стало відомо про те, що в Новоайдарі Луганської області "прилетіло" в госпіталь. Там лікували поранених російських загарбників. Десятки окупантів ліквідовано.

Нещодавно також повідомлялося, що "прилетіло" в Алчевськ. Внаслідок цього могло статися загоряння в районі складу паливно-мастильних матеріалів російських загарбників.

РФ несе величезні втрати, через що у них виникає чимало нових проблем. Наприклад, в Луганській області лікарі не хочуть лікувати поранених рашистов. А все тому, що вони хворі на сифіліс, ВІЛ і туберкульоз.

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