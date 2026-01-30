Росія переорієнтовується на удари по логістиці та вузлових станціях, - Зеленський

Президент зауважив, що Україна готова дзеркально утримуватися від ударів, і сьогодні ми не завдавали ударів по російських енергообʼєктах.

Наразі відбувається переорієнтація Росії на удари по логістиці та вузлових станціях України. Про це у своєму вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, який зауважив, що у всіх областях "від ночі на п’ятницю справді не було ударів по об’єктах енергетики".

"Майже не було. Крім Донецької області, де був один удар по газовій інфраструктурі, удар авіабомб. Також зараз бачимо переорієнтацію Росії на удари по логістиці, по вузлових станціях", - підкреслив голова держави.

Зокрема, вранці на Дніпропетровщині був уражений один з вагонів "Укрзалізниці", спеціальний вагон-електростанція.

Відео дня

"Увесь день тривали і звичні атаки дронами, авіабомбами. На Харківщині був удар балістикою по складах американської компанії "Філіп Морріс". Була значна пожежа. Були удари по Нікополю, по Херсону, прикордонних районах Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Наше українське ставлення абсолютно дзеркальне", - наголосив Зеленський.

Він також зауважив, що американська сторона говорила про утримання від ударів по енергетиці протягом тижня, і "в ніч на сьогодні відлік почався".

"Залежить від партнерів, звісно, - від Сполучених Штатів, - як усе це пройде. Україна готова дзеркально утримуватися від ударів, і сьогодні ми не завдавали ударів по російських енергообʼєктах", - сказав президент.

Доповідь воєнної розвідки

Зеленський також повідомив, що нині на доповіді був керівник воєнної розвідки Олег Іващенко. "Передусім - про актуальні російські військові плани та підготовку. Вони там, у Росії, не готуються до переходу до мирного часу. Готуються продовжувати штурми на наявному рівні - саме так, як це зараз відбувається", - наголосив він.

Цю інформацію, додав глава держави, буде передано партнерам України. За його словами, єдине, що може змінити це, - економічний тиск на Росію.

"Економіка та відповідні втрати від війни - це те, на що в Росії зважатимуть. Гроші у Росії повинні закінчуватися, щоб війна почала закінчуватися", - підкреслив Зеленський.

Крім того, додав він, Україна і надалі передаватиме партнерам "факти співпраці китайських суб’єктів з Росією - шляхи обходу Росією санкцій світу за цю війну".

Мирні зусилля

"Сьогодні було багато доповідей Рустема Умєрова - він постійно на зв’язку з американською стороною. Україна готова до зустрічей, до всіх форматів дієвої роботи. Зустрічі мають бути повноцінні, саме так, як наші команди домовлялись і працюють", - сказав глава держави.

Він зауважив, що усе, що напрацьовано, має бути реально виконано заради достойного та стійкого миру. "І в Росії повинні визнати, що мир потрібен", - додав Зеленський.

РФ погодилася утриматися від ударів по Україні до 1 лютого

Як повідомляв УНІАН, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням не бити по Києву та інших українських містах впродовж тижня.

Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія у зв'язку з проханням Трампа погодилася утриматися від ударів по Україні до 1 лютого.

