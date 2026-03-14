Сили оборони перехопили ініціативу і заблокували росіян на Запоріжжі, - Волошин

Українські військові відновили контроль над територією в понад 400 кв км.

У Запорізькій області, на Олександрівському напрямку, підрозділи ЗСУ заблокували росіян та проводять контратакувальні дії.

Про це в етері телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. За його словами, на Олександрівському напрямку ЗСУ мають успіхи.

"Ми намагаємось на деяких ділянках лінії бойового зіткнення перехопити ініціативу, вдало проводимо контратакувальні дії. І навіть на деяких ділянках примушуємо ворога перейти до оборони", – сказав речник.

Він додав, що Сили оборони відновили контроль над територією в понад 400 кв км та продовжують активні дії.

"Ми заблокували ворога, не даємо йому підвести свої групи закріплення. Наші воїни завдали таких втрат ворогу, що декілька його штурмових підрозділів втратили наступальний потенціал. Зараз їх відводять для доукомплектування", - зазначив військовий.

Замість російських підрозділів, які зазнали значних втрат, противник заводить інші, які стануть до оборони, додав Волошин.

Нагадаємо, офіцер відділення комунікацій 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади 8-го корпусу Десантно-штурмових військ Сергій Колесниченко розповів, що українським захисникам вдалося здійснити неочікувані для російських загарбників дії на Олександрівському напрямку - перехопити ініціативу.

За його словами, перехопити ініціативу вдалося завдяки ретельному плануванню операції, обраній стратегії, яка дозволила нав’язати противнику невигідний для нього темп бойових дій.

