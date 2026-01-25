Росіяни завдали ударів по багатоповерхівках в Харкові, - мер

В будинках є постраждалі.

Удень у неділю, 25 січня, російські війська влучили ударними дронами у два багатоповерхові будинки в Харкові. Одна з них розташована поруч із торговельним центром. Про це заявив міський голова Ігор Терехов у Telelegram.

"Влучання ворожого дрону у торгівельний центр у Салтівському районі міста. За уточненою інформацією Ситуаційного центру влучання сталося у багатоповерхівку поряд з торгівельним центром. В результаті ворожого удару по багатоповерхівці є постраждалі. Зафіксовано ще одне влучання ворожого дрону по багатоповерхівці у Салтівському районі", - зазначив він.

Згодом мер повідомив, що за уточненою інформацією, одна з постраждалих багатоповерхівок адміністративно належить до сусідьного Київського району.

Російські удари по Харкову

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 січня росіяни вдарили "Шахедами" по Харкову, внаслідок чого 31 людину було поранено, серед них вагітна жінка та діти.

Під ударом були два райони - Індустріальний та Немишлянський. Там горіли квартири у багатоповерхівках, руйнувань зазнали гуртожиток з переселенцями, лікарня та пологовий будинок.

В Індустріальному районі було влучання в будинок та загорання квартири. У п'ятиповерховому будинку внаслідок влучання "Шахеда" були заблоковані люди.

