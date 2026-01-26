Росіяни відійшли з деяких позицій на Херсонщині, - Волошин

Ворог відступив з острова Олексіївський.

Російські військові відійшли з деяких позицій на Херсонщині через активні дії Сил оборони. Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Так, за його словами, ворог відступив з острова Олексіївський.

"На острові Олексіївський наша розвідка фіксує залишення позицій. Це сталось у результаті активних дій Сил оборони України і низького морально-психологічного стану тих військовослужбовців, які перебували на цих позиціях", - зазначив він.

Волошин також наголосив, що ворог не може відновити там спостережні пости.

Речник Сил оборони Півдня також додав, що з Херсонського напрямку росіяни перекидають підрозділи на Оріхівський напрямок.

"З Херсонського напрямку зараз ворог проводить перегрупування і знімає підрозділи повітряно-десантних військ, перекидаючи їх на Оріхівський напрямок для підтримки темпу штурмових дій", - сказав він.

Останні новини з фронту

Росіяниа продовжують шукати слабкі місця в обороні України на Харківському напрямку. Бої не припиняються в районах Вовчанська та Куп’янська, а також триває інтенсивний тиск на українські позиції на Лиманському напрямку.

Крім того, ворог намагається прорватися в декількох місцях через державний кордон України на Південно-Слобожанському напрямку.

Також аналітики DeepState повідомляли, що російські окупанти просунулися в районі Оріхово-Василівки - в бік Словʼянсько-Краматорської агломерації.

