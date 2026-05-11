Росіяни використовують ШІ-відео, щоб брехати про свої перемоги в Україні, - ISW

Більшу частину відеоматеріалів, створених за допомогою ШІ, опублікували напередодні 9 травня.

Росія все частіше створює відеоролики з використанням штучного інтелекту, на яких показано підняття російських прапорів на лінії фронту, щоб перебільшити свої успіхи в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Як зазначають аналітики, влітку 2025 року російські війська перейшли до тактики інфільтрації і відтоді дедалі частіше використовують відеоролики з підняттям російських прапорів, щоб заявляти про просування в районах, де насправді не змогли зайняти стійкі позиції.

Однак починаючи з зими 2025 року, Росія поступово підвищує рівень складності цих відео.

"Почали створюватися більш складні, високоякісні відеоряди, зняті в різних місцях, порівняно з попередніми короткими разовими відеороликами. Підвищена складність і використання штучного інтелекту в цих відео свідчать про те, що Кремль веде скоординовану кампанію на підтримку інформаційних зусиль вищого військового командування Росії", – йдеться у звіті.

При цьому аналітики звертають увагу, що російські джерела опублікували більшу частину відеоматеріалів, створених за допомогою ШІ, перед 9 травня, можливо, щоб компенсувати відсутність значущих результатів просування російських військ.

"Кремль прагне перебільшити успіхи Росії за допомогою перебільшених заяв про досягнення та розвідувальні операції з підняттям прапорів, намагаючись представити їх як масштабний наступ на широкому фронті, помилково зображуючи лінію фронту як таку, що руйнується по всьому театру військових дій, всупереч усім наявним доказам", - підкреслюють аналітики.

8 травня після російських погроз масованого удару по Києву та українських атак по цілях у тилу РФ президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість щодо перемир'я між Україною та Росією на період 9–11 травня за посередництва США. Проте бойові дії на фронті не припинилися. Російські та українські війська продовжують наступальні операції по всій лінії зіткнення, хоча інтенсивність боїв дещо знизилася.

При цьому аналітики ISW зафіксували, що російська армія використовує зниження інтенсивності боїв для ротацій, перекидання підкріплень та поліпшення логістики.

