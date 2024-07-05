На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій.

Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам окупантів прорватися в глибину нашої території. Від початку доби, 4 липня, на передовій відбулося 130 бойових зіткнень.

Про це у зведенні станом на 22:00 повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що російські загарбники завдали по території України один ракетний удар, 38 авіаударів із застосуванням 76 КАБів і задіяли 473 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 2800 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 18 атак поблизу Сотницького Козачка, Глибокого, Липців та Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили 14 штурмових дій противника, ще чотири боєзіткнення станом на 22:00 тривали. Ворог зазнав чималих втрат – за попередньою інформацією, йдеться про 128 окупантів загиблими та пораненими. Знищено одну артилерійську систему, два танки, шість ББМ та шість автомобілів, уражено 43 укриття особового складу та одне місце зберігання боєприпасів.

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Чотири рази ворог атакував позиції українських військових на Куп’янському напрямку у районах Синьківки, Стельмахівки та Новоселівки. Успіху не мав. На Лиманському напрямку окупанти 14 разів намагалися просунутися поблизу Греківки, Макіївки та Тернів.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів здійснив атакувальні дії в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Виїмки. На Краматорському напрямку росіяни здійснили 14 штурмових дій в районах Калинівки, Григорівки та Кліщіївки.

"На Торецькому напрямку ситуація напружена. Окупанти 18 разів безуспішно атакували поблизу Північного, Торецька та Нью-Йорка. На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткненнь зросла до 33. Загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Калинового, Прогреса, Лозуватського, Новоселівки Першої, Євгенівки та Яснобродівки. Нашими воїнами відбито 23 ворожі атаки, 10 бойових зіткнень ще продовжуються", – йдеться в повідомленні.

Попередні втрати агресора на Покровському напрямку склали 234 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено один танк та одну бойову броньовану машину.

Водночас на Курахівському напрямку станом на 22:00 було зафіксовано 10 бойових зіткнень. Окупанти намагалися безуспішно просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Невельське та Парасковіївка.

На Времівському напрямку росіяни сім разів штурмував передній край української оборони в районах Водяного та Макарівки. На Оріхівському напрямку відбулося дві атаки ворога в районах Малої Токмачки та Роботиного. На Придніпровському напрямку дві спроби ворога захопити позиції наших воїнів в районі Кринок зазнали невдачі.

"Українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ. Варто відзначити воїнів 77-ї окремої аеромобільної бригади, які мужньо тримають позиції, вміло відбивають ворожі атаки, ефективно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі та техніці, завдаючи окупантам відчутних втрат", – додали в Генштабі.

Інші новини з фронту

Проєкт DeepState заявив про важке становище 206 батальйону ТрО. Аналітики заявили, що отримали багато повідомлень від бійців, "які містили критичний та невтішний стан справ в районі Торецька, зокрема, в населених пунктах Нью-Йорк та Юр'ївка". Наслідками ситуації, що склалася, може стати втрата Нью-Йорка та Торецька Донецької області.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна посилює всі напрямки на фронті. Найбільше боїв зараз фіксується на Покровському напрямку, "але кожен напрямок зараз зміцнюємо, від Харківщини до південних", сказав глава держави.

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