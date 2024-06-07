За його словами, робиться все для того, щоб побільше росіян здавалося в полон.

Україна робить все для виконання Женевської конвенції щодо утримання військовополонених і забезпечує умови, щоб було більше охочих росіян здавалися в полон. Про це сказав міністр юстиції України Денис Малюська під час години запитань до уряду у Верховній Раді України.

Він заначив, що "війна штука надзвичайно складна", зокрема, і в питанні військовополонених.

Відповідаючи на запитання депутатів з приводу петиції щодо того, чому російським військовополоненим надається право на дзвінок до рідних, хоча конвенція цього не передбачає, Малюська зазначив, що питання утримання військовополонених є вкрай неоднозначним.

Відео дня

"Ми ніколи не влаштовуємо курорт для військовополонених, а нашим завдання є дотримання Женевської конвенції в частині комунікації", - наголосив Малюська. За його словами, були перемовини з Червоним хрестом, який звертав увагу, що Женевська конвенція застаріла і там передбачене тільки листування з рідними, але час змінюється. Міністр підкреслив, що Україна створює для полонених такі умови, щоб росіяни розуміли, що для них це не є небезпечно і більш охоче здавалися в полон.

Російські полонені в Україні

Як повідомляв УНІАН, Україна регулярно відкриває свій головний табір для військовополонених для Червоного Хреста, ООН і міжнародних журналістів.

Україна дозволяє російським військовополоненим телефонувати додому. Для українських військовополонених у РФ це "рятувальне коло" недоступне. І розгнівані українські родини вимагають заборонити телефонні дзвінки ув'язненим російським солдатам.

За три тижні сім'ї українських військовополонених зібрали понад 25 тисяч підписів під петицією про заборону дзвінків для російських військовополонених, однак її відхилили.

Вас також можуть зацікавити новини: