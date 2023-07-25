Петро Андрющенко зазначив, що окупанти зазнали втрат.

"Бавовна" заглянула в тимчасово окуповану Каховку в Херсонської області. Вранці 25 липня там прогриміла серія вибухів.

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, в місті було чутно десятки вибухів. При цьому він вказав, що російські окупанти зазнали великих втрат.

"Каховка. ЗСУ точно передали окупанту "доброго ранку" не менше 30 разів. Він скаржиться, що зазнав значних втрат", - йдеться у повідомленні Андрющенка в його на Telegram-каналі.

Ситуація в Херсонській області - останні новини

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на запорізькому та Херсонському напрямках росіяни зосередилися на спробах запобігти просуванню українських військ. При цьому наші захисники проводять наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках і закріплюються на нових рубежах.

У свою чергу керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що на Лівобережжі Херсонської області йде контрбатарейна боротьба, українські військові намагаються зачистити територію.

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