Військові мріють про перемогу і про те, щоб відіспатися.Тому кожного дня женуть окупантів з України.

Українці легко йдуть на війну і дуже швидко навчаються. Вони розуміють, що і кого захищають.

Про це розказав командир 127-ї бригади Тероборони ЗСУ Роман Грищенко, який захищає Україну на Харківщині. На Facebook-сторінці головнокоманудвача ЗСУ Валерія Залужного оприлюднили відео того, як воює 127-ма бригада ТРО.

"Багато українців ще не одягнули військову форму, тільки тому, що їм місця не вистачає, а так то вони готові, я точно знаю. У мене така черга стоїть на призов! Всі всіх знають, всі за всіх переживають і всі всіх підтримують. Кожен хоче зробити свій вклад для того, щоб раз і назавжди поставити крапку в цих незрозумілих для всього світу відносинах Росії і України", - зазначив Грищенко.

За його словами перше, що він зробив, коли Росія напала 24 лютого, – пішов до військкомату.

Наразі у бригаді Грищенка служать люди різноманітних професій – від музиканта до айтішника чи бізнесмена – на війні для всіх є робота. Більшість з них – це харків’яни чи жителі Слобожанщини. За словами командира, хлопці "прийшли, швидкими темпами навчилися і боронять Слобожанщину і Україну".

Грищенко мріє про перемогу і про те, щоб відіспатися.

"Мрію зараз про перемогу. Перемога – це перший план. А потім – як ляжу, як відісплюся! Треба мріяти і планувати. А війна – це тимчасове явище, і обов’язково ми це все здолаємо", – переконаний командир.

Раніше УНІАН писав про те, як тероборона Харкова витіснила окупантів і вийшла до держкордону.

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