Останніми днями проєкт угоди 2022 року став предметом великого інтересу з боку вчених і ЗМІ.

Наступного місяця у Швейцарії має відбутися міжнародний саміт високого рівня, який спробує намітити шлях до миру в Україні.

"І ця зустріч, безсумнівно, викличе більш серйозні дискусії на тему, як покласти край війні - хоча головні західні прихильники України не бачать причин для початку переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, який демонструє недостатню повагу до верховенства закону і міжнародних норм", - пише Politico.

Не бажаючи здаватися перешкодою на шляху до врегулювання шляхом переговорів, Кремль час від часу заграє з ідеєю, що він відкритий для мирних перемовин, натякаючи, що це Україна та її західні прихильники проявляють упертість.

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Два тижні тому прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ці переговори, під час яких було вироблено проект мирної угоди, можуть стати основою для нових домовленостей. Однак він зловісно додав, що такі переговори повинні будуть відображати "нові реалії", імовірно маючи на увазі недавні військові успіхи російських військ.

Путін також зробив аналогічний коментар під час зустрічі з білоруським президентом Олександром Лукашенком, і російські ЗМІ процитували його слова, що в разі нових переговорів пропозиція 2022 року має стати відправною точкою.

Останніми днями проєкт угоди 2022 року став предметом великого інтересу з боку вчених і ЗМІ. Багато видань вивчили 17-сторінковий проєкт і дійшли різних висновків.

За словами Олексія Рєзнікова, колишнього міністра оборони України та одного з учасників тих зустрічей, країна вела переговори з позиції крайньої слабкості, тоді як західні держави роздумували над тим, як підтримати Україну, і обговорювали, що поставляти Києву в плані систем озброєння.

Але насамперед Резніков та інші українські чиновники, які брали участь у переговорах, - серед них голова офісу президента України Андрій Єрмак і його радник Михайло Подоляк - сумнівалися в щирості Кремля і в тому, що він веде переговори сумлінно. Це був скептицизм, відточений за сотні годин, проведених ними в спілкуванні з російськими чиновниками перед початком війни в лютому 2022 року.

"Вони можуть підписувати документи, але чи дотримуються вони домовленостей - це вже інше питання... Згадайте Будапештський меморандум... Президент Франції Міттеран відмовився поставити підпис під цим документом... і попередив нашого президента [Леоніда Кучму]: "Молода людина, вони вас обдурять", - каже Резніков.

"Кучма розповів мені цю історію. Через 30 років росіяни саме це і зробили - вони нас обдурили", - сказав він. Розповідь про Кучму не виходила у Резнікова з голови під час переговорів 2022 року. І, за словами української сторони, саме в дусі Міттерана Велика Британія і США застерігали Україну.

"Переговори? Вони не хочуть справжніх переговорів... Росіяни хочуть капітуляції України", - сказав Андрій Єрмак.

"Ми б знову сіли за стіл переговорів в один момент, якби агресор був готовий, справді готовий, домовитися про справедливий мир - але тільки не про їхню версію миру", - сказав він. Як і Резніков, Єрмак побоюється, що Україна дотримуватиметься зроблених поступок, а Росія буде вивертатися і відмовлятися виконувати досягнуті домовленості.

Українські чиновники кажуть, що для російського лідера переговори - це ще одна зброя, яку використовують для того, щоб відволікти, затягнути час, дати можливість маневрувати і заманити в пастку доброзичливих і наївних людей, що і було продемонстровано в період з 2014 по 2017 рік, коли Лавров і на той момент держсекретар США Джон Керрі вели "переговори" щодо Сирії. Вони допомогли Москві врятувати сирійського президента Башара Асада від поразки, переконавши президента США Барака Обаму зняти палець з курка і проігнорувати його власні обмеження на застосування Дамаском хімічної зброї.

На думку Подоляка, урок, який можна винести з переговорів 2022 року, полягає в тому, що "Росія зацікавлена в тривалій війні, а також у тому, щоб західні країни втомилися і сказали: "Усе, досить, давайте шукати якесь компромісне рішення".

Мирний саміт у Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в рамках майбутнього Саміту миру у Швейцарії Україна планує порушити три головні питання, одним із яких є обмін полоненими "всіх на всіх".

Він зазначив, що багато хто говорить, що обмін "всіх на всіх" можливий тільки після завершення війни, але, на думку президента, є можливість це зробити раніше, поставивши це питання на Саміті миру.

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