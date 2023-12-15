За словами експертів, у Росії може бути перевага в засобах РЕБ.

Оскільки дрони грають все більш помітну роль в сучасній війні, необхідність їх знищення стає все більш важливою, пише The Wall Street Journal.

"Колись протиповітряна оборона була прерогативою спеціалізованих підрозділів з дорогим обладнанням для знищення літаків і ракет. Сьогодні розповсюдження малих і дешевих безпілотників поширюється на всі збройні сили, заохочуючи уряди та виробників зброї працювати над підвищенням своїх можливостей".

Як зазначають бійці ЗСУ, техніки для боротьби з російськими дронами ніколи не буде достатньо, бо їх дуже багато. Україна має кілька рівнів оборони, щоб протистояти зростаючій повітряній загрозі.

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Деякі солдати кажуть, що в прифронтових траншеях вони використовують засоби РЕБ, які заважають сигналам дронів і нагадують "бластери" з науково-фантастичних фільмів. Солдати кажуть, що через відсутність сучасного озброєння вони також використовують автомати.

Крім того, хмарність є найбільш ефективним заходом протидії дронам.

Водночас, Росія змінює тактику використання безпілотників. Наприклад, раніше "Ланцети" літали поодинці, але зараз їх використовують парами.

"Принцип такий: якщо один "Ланцет" буде перехоплений, другий продовжить політ", - зазначають бійці.

Військові аналітики та українські військові кажуть, що Росія може мати перевагу, коли справа доходить до радіоелектронної боротьби з дронами.

Згідно зі звітом військового аналітичного центру Royal United Services Institute, Україна втрачає близько 10 000 дронів на місяць. Згідно зі звітом, Росія має принаймні одну велику систему радіоелектронної боротьби трохи більше ніж на кожні 10 кілометрів фронту.

За словами експертів, Росія ефективно збиває українські дрони, направляючи більш потужний сигнал для управління дроном, ніж його фактичний оператор. Це означає, що українським операторам доводиться переміщатися ближче до лінії фронту, щоб підтримувати сигнал.

Україна знає, що її власна система радіоелектронної боротьби повинна надолужити згаяне.

"Це дуже серйозна частина нашої фронтової оборони... ми не приділяли цьому стільки уваги, скільки потрібно", - сказала Ганна Гвоздяр, заступник міністра стратегічних галузей. Створення власної системи протидії дронам зараз є пріоритетом для України, додала вона.

Українські сили вже використовують деякі пристрої місцевого виробництва.

Так, наприклад, один з них, "Оберіг", нагадує щит і був створений шляхом розбору китайських протидронних пристроїв і з'ясування того, як вони працюють, розповів його розробник Дмитро Шейнерт. За словами Шейнерта, пристрій добре працює проти невеликих безпілотників, які використовуються для розвідки або пристосовані для скидання гранат. Він також може націлюватися на швидкісні дрони, але для цього потрібен досвідчений оператор.

Дрони можуть бути збиті системами протиракетної оборони, які Захід відправив Україні, включаючи "Patriot", "NASAMS" і "IRIS-t". Але це дорогий варіант. Ракети "Патріот" можуть коштувати 3 мільйони доларів кожна, а деякі комерційні безпілотники можна придбати всього за сотні доларів.

У той же час, враховуючи швидкий розвиток війни з дронами, багато систем боротьби з ними були розроблені зовсім недавно.

Раніше цього року США відправили Україні 14 нових систем протидії дронам під назвою Vampires — ракетну систему виробництва L3Harris Technologies. Система може встановлюватися на пікапи і вражати цілі ракетами з лазерним наведенням.

У серпні норвезький виробник зброї Kongsberg почав поставку в Україну декількох систем протидії дронам під назвою CORTEX Typhon, розробка якого завершилася тільки в цьому році. На його розробку частково вплинула війна в Україні, в тому числі необхідність спростити його експлуатацію, щоб можна було швидко навчати екіпажі.

Російські дрони

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат розповів, що Росія весь час намагається покращити зброю, яку використовує у війні проти України. Зокрема, агресор модернізує БПЛА. За словами Гната, росіяни роблять їх менш помітними.

Крім того, в Росії стверджують, що тестують систему "свій-чужий" для дронів. У "Ростеху" заявили, що мова йде про "малогабаритний пристрій" масою 150 грамів, яким можна комплектувати "широку лінійку" безпілотників.

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