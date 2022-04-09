Президент закликав світ допомогти Україні та змусити Росію шукати миру.

Українська сміливість вже об'єднала весь демократичний світ.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму англомовному зверненні.

"45 днів повномасштабної війни та захисту від нападу Росії - найбільшої країни світу. Найбільшою за території, за агресивністю, за безкарністю. Але російське керівництво не враховувало одного факту - що нападає також на іншу найбільшу країну світу. На Україну - найбільшу за сміливістю. Ми не побоялися масованих ракетних ударів, російської авіації, довжелезних танкових колон", - наголосив він.

За словами президента, українська сміливість вже завдала Росії таких збитків, яких вона не бачила десятки років, хоча воює постійно.

"Українська сміливість вже об'єднала демократичний світ. Мільйони людей в інших країнах бачать нашу сміливість... Історія назавжди запам'ятає нашу сміливість. Але я хочу, щоб українська сміливість була доступною для всіх у світі. Як ми захищаємося від найбільшої тиранії у світі, так і всі інші люди світу мають бути сміливими, щоб протистояти цій тиранії", - вважає Зеленський.

Він наголосив, що люди мають зробити усе, щоб змусити Росію шукати миру, щоб змусити російських військових та їхніх командувачів відповідати за всі скоєні проти українців злочини.

"Потрібні санкції проти усіх російських банків, потрібне нафтове ембарго проти Росії, потрібно позбавити російську машину воєнних злочинів будь-якої можливості діяти. І потрібно надати Україні життєво необхідну допомогу. Ми просимо про зброю, про фінансову допомогу, про допомогу для українських переселенців. Для 10 млн людей, яких Росія змусила покинути домівки", - додав глава держави.

На його думку, демократичний світ має силу, щоб допомогти.

"Українська сміливість заслуговує на повагу. Переконайте своїх політиків. Залишайтеся з Україною, зі свободою та зі сміливістю", - закликав Зеленський.

Як раніше повідомляв УНІАН, 9 квітня до Києва прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Одразу по прибуттю відбулася його зустріч тет-а-тет з президентом Володимиром Зеленським.

Пізніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що розмова Джонсона та Зеленського була "дуже насиченою та конструктивною". Прем'єр-міністра Великої Британії з самого початку російської агресії він був на прямому зв'язку з президентом України.

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