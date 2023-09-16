Чоловіка шукали близько місяця.

Тіло зниклого безвісти в Україні британського доброльця знайшли. 36-річного чоловіка шукали з середини серпня.

За інформацією Sky News, колишній десантник Деніел Берк з Південного Манчестера був оголошений зниклим безвісти 16 серпня родичами, які нічого про нього не чули і вважали, що він поїхав в Україну. У поліції Манчестера заявили, що працюють з сім'єю Берка та українською владою, щоб забезпечити офіційну ідентифікацію і повернути його тіло до Великобританії.

"Сім'я Деніела переживає зараз не найкращі часи, з нею підтримують зв'язок офіцери зі зв'язків з сім'єю. Я і моя команда працюємо з українською владою над проведенням офіційної ідентифікації з метою подальшої репатріації Деніела. Сім'я Деніела попросила про конфіденційність в цей важкий час", - заявила детектив-суперінтендант Льюїс Хьюз.

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У свою чергу російська служба ВВС пише, що тіло Берка знайшли в Запорізькій області, приблизно в 44 кілометрах від лінії фронту.

"Це момент, якого я боялася", - заявила мати британця Дайан Сніат.

Деніел Берк - що відомо про добровольця з Британії

З 2007 по 2009 рік чоловік служив у парашутному полку Британської армії.

У 2019 році його звинуватили в терризмі через поїздку до Сирії, де мав намір битися в лавах курдського ополчення проти "Ісламської держави". У в'язниці він провів вісім місяців. У 2020 році з нього зняли всі звинувачення.

Іноземні добровольці на фронті в Україні - останні новини

22-річний доброволець з Британії Семюел Ньюї загинув, борючись з російськими окупантами. Чоловік брав участь у боях на сході України.

У серпні стало відомо, що в бою загинули військові з полку Кастуся Клиновського - один боєць служив у батальйоні "Волат", а ще троє – у батальйоні "Литвин".

9 вересня з'явилася інформація, що на фронті знайшли мертвим 31-річного добровольця з Великобританії Джордана Чедвіка. Тіло бійця Інтернаціонального легіону виявили у водоймі зі зв'язаними руками.

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