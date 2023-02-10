За словами американського чиновника, допомога Україні в наведенні на ціль служила для забезпечення точності і збереження обмежених запасів боєприпасів.

Для більшості ударів по об'єктах російських окупантів з ракетних систем, наданих США, українські захисники використовують інформацію, передану або підтверджену представниками Пентагону.

"Українські офіційні особи заявляють, що їм потрібні координати, надані або підтверджені Сполученими Штатами і їх союзниками, для переважної більшості ударів з використанням передових ракетних систем, наданих США. Розкриття інформації, підтвердженої трьома високопоставленими українськими чиновниками і високопоставленою офіційною особою США, відбулося після того, як Київ кілька місяців завдавав ударів по російських цілях, включаючи штаби, склади боєприпасів і казарми, на українській території за допомогою наданої США високомобільної артилерійської ракетної системи (HIMARS) та іншої подібної високоточної зброї, такої як реактивна система залпового вогню M270", – пише The Washington Post.

Високопоставлений американський чиновник на умовах анонімності визнав ключову роль Америки в цьому питанні. Він розповів виданню, що допомога в наведенні на ціль служила для забезпечення точності і збереження обмежених запасів боєприпасів для максимальної ефективності. Водночас він зазначив, що Україна не шукає схвалення від Сполучених Штатів щодо того, по чому завдавати ударів, і зазвичай сама завдає ударів по російських силах з іншого озброєння. За словами чиновника, США надають координати і точну інформацію про цілевказування виключно в консультативній ролі.

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При цьому високопоставлені чиновники Пентагону протягом декількох днів відмовлялися відповідати на питання про те, чи надаються Україні координати для ударів і яким чином. Відмову відповідати пояснювали побоюваннями з приводу оперативної безпеки. Замість цього американське оборонне відомство випустило заяву, в якій підкреслювалася обмеженість участі Америки в цьому питанні.

"Ми давно визнали, що ділимося розвідданими з Україною, щоб допомогти їм захистити свою країну від російської агресії, і з часом ми оптимізували те, як ми обмінюємося інформацією, щоб мати можливість підтримувати їхні запити і їх процеси націлювання з більшою швидкістю і масштабом. Українці несуть відповідальність за пошук цілей, визначення їх пріоритетності, а потім, в кінцевому підсумку, рішення, які з них атакувати. США не схвалюють цілі, і ми не беремо участі у виборі або враженні цілей", – йдеться в заяві спікера Пентагону Патріка Райдера.

Водночас український чиновник розповів журналістам, що американські військові не завжди надають запитані координати. У цьому випадку українські військові не ведуть вогонь "наосліп".

"Україна могла б завдати ударів без допомоги США, але, оскільки Київ не хоче витрачати цінні боєприпаси і промахуватися, він зазвичай вважає за краще не завдавати ударів без підтвердження США, сказав чиновник, додавши, що скарг на цей процес немає", – йдеться в матеріалі.

Удари по об'єктах окупантів в Україні

8 лютого 2023 року українські захисники влучили у військовий аеродром у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Ліквідовано понад 100 російських загарбників.

У ніч на 25 січня воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу завдали потужного удару по окупантах. Для ураження противника використовувалася МТ-12 "Рапіра".

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна має свою зброю для ураження цілей на території Росії і їй нічого не завадить це робити.

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