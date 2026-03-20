ЗСУ змінили цілі ударів і створюють для Росії все серйозніші проблеми, – ISW

ЗСУ дедалі частіше завдають ударів по російській артилерії, операторам безпілотників та логістичним об’єктам.

З початку 2026 року українські Сили оборони змінили тактику ударів і створюють для Росії дедалі серйозніші проблеми на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські підрозділи безпілотників дедалі частіше надають пріоритет і успішно завдають ударів по російській артилерії, операторам безпілотників та логістичним цілям у ближньому тилу для досягнення тактичних результатів", – зазначають аналітики.

Так, 17 березня керівник планування українського батальйону безпілотників, що діє на Лиманському напрямку, повідомив, що ЗСУ переорієнтували свої удари БПЛА, надаючи пріоритет ураженню російської артилерії, операторів безпілотників, наземних ліній зв'язку та плацдармів, а не російської піхоти, що знижує кількість російських атак і дозволяє українським силам досягати локальних успіхів. За його словами, часті удари дронів по російських комунікаційних антенах деморалізують російські сили, а також перешкоджають зв'язку на передовій.

Відео дня

Така кампанія ближнього бою проти російського тактичного тилу все більше послаблює як наступальні, так і оборонні можливості Росії, дозволяючи ЗСУ досягати тактичних успіхів і перешкоджаючи здатності Росії проводити артилерійську підготовку до очікуваного весняно-літнього наступу 2026 року, відзначають в ISW.

Середні та далекі удари

Крім того, українські сили проводять систематичні операції з ослаблення російської ППО та виявлення інших цінних об’єктів у російському тилу на середніх і далеких дистанціях. Так, український аналітик з розвідки на основі відкритих джерел 18 березня повідомив, що кількість щомісячних ударів українських військ середньої дальності на відстані від 50 до 250 кілометрів від лінії фронту збільшилася в чотири рази, починаючи з листопада 2025 року.

Він зазначив, що ЗСУ завдавали ударів по радіолокаційних станціях, пускових установках та інших елементах російської системи ППО. При цьому використовували безпілотні літальні апарати середньої дальності українського виробництва з дальністю дії до 250 кілометрів, щоб частково замінити системи HIMARS, а також збільшили використання безпілотників великої дальності.

"Знищення Україною російської мережі ППО за рахунок концентрованих ударів по радарах і системах ППО дозволяє наступним українським ударам вражати інші цінні об'єкти в тилу Росії, розширюючи можливості української кампанії з нанесення ударів середньої дальності", - підкреслюють в ISW.

Удари ЗСУ - новини

Раніше про те, що на території РФ фактично не залишилося безпечних регіонів, заявив секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу, тому тепер існує загроза для всієї країни. Він зазначив, що якщо раніше Урал був недосяжним для повітряних ударів з території України, то зараз це змінилося.

Військовий експерт Іван Ступак зазначає, що удари Сил оборони сконцентрувалися на транспортній авіації РФ, щоб перешкодити Росії оперативно перекидати великі обсяги вантажів, зокрема – на власну територію з Північної Кореї.

