Україна має бути в ЄС вже найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський просить не спізнитися з членством України в ЄС, як це сталося з санкціями щодо Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи із зверненням до Європейської ради та народів Європи Зеленський подякував ЄС за санкції проти Росії, зазначивши "ви об’єднані, об’єднані навколо нас. Але я хочу сказати, що було зроблено так чи інакше по-різному. Але ще раз – головне, ви обʼєднались. І ми це дійсно цінуємо".

"Ви застосували санкції. Ми вдячні. Це потужні кроки. Але це було трошечки пізно. Бо якби було превентивно – Росія не пішла би війною. Принаймні, ніхто точно не знає, був шанс."Північний потік – 2" ви заблокували. Ми вам вдячні. І це правильно. Але теж також було трохи запізно. Бо якби було би вчасно, Росія не створила би газову кризу. Принаймні був шанс"- сказав президент України.

Він зазначив, що тепер готуємо членство України в Європейському Союзі. "Нарешті. Ось тут я вас прошу – не спізніться. Будь ласка. Бо за цей місяць ви порівняли ці світи, і ви все бачите. Хто чого вартий. І що Україна має бути в ЄС вже найближчим часом. Принаймні у вас для цього все є. А у нас є цей шанс"- наголосив Зеленський.

Нагадаємо, лідери НАТО домовились допомагати Україні більше після емоційного звернення Зеленського.

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