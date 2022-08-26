Ще один чоловік отримав поранення.

Вночі ворог завдав ракетних ударів по Чугуєву та Дергачам, загинула жінка.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він наголосив, що вночі обстрілів Харкова не зафіксовано, втім російські окупанти підступно обстрілювали мирних мешканців Харківського та Чугуївського районів області.

Так, близько 2:00 ворог завдав ракетного удару по місту Чугуїв, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Попередньо – без постраждалих.

"Близько 2:30 ворог завдав удару по м. Дергачі, зруйновано освітній заклад. На жаль, загинула жінка приблизно 50 років, 59-річний чоловік поранений", - повідомив він.

Синєгубов також зауважив, що інформація ще уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Харківському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії об’єкти в районах населених пунктів Харків, Соснівка, Дементіївка, Слатине, Борщова, Перемога, Руські Тишки, Рубіжне, Леб’яже, Мосьпанове, Гусарівка. Продовжив активно використовувати БпЛА для ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії.

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