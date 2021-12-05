Президент зауважив, що у 2014 році поняття "українці" й "волонтери" стали синонімами.

Волонтерство зробило Україну непереможною у 2014 році й робить непереможною сьогодні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Міжнародного дня волонтера, що відбулися на території музейного комплексу "Мистецький Арсенал" у Києві, повідомили у прес-службі ОП.

"Український народ ніколи не був байдужим. Ми завжди були чуйними до проблем, до потреб інших. Ми завжди допомагали одне одному в біді, та однієї миті поняття "українці" й "волонтери" стали синонімами", – наголосив Зеленський і додав, що ця мить – це 2014 рік, коли почалася війна на Донбасі.

Президент згадав три історії волонтерів, котрі з початком збройної агресії проти України полишили своє звичне мирне життя заради допомоги українській армії.

Зокрема, про 11-річного хлопчика, який збирав гроші на велосипед, а віддав їх на потреби українських військових.

На переконання Зеленського, волонтерство зробило Україну непереможною у 2014 році і робить нашу державу непереможною сьогодні і завжди.

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"Бо неможливо перемогти військо, чисельність якого невідома. Армію, до лав якої в одну мить стають десятки, сотні тисяч, мільйони небайдужих. Тих, хто готовий віддати все, що є, тому що обіцяв хлопцям приціл. Тих, хто готовий шукати всю ніч необхідні ліки. Тих, хто вважає, що "велосипед почекає"… Мільйони українців. Гідних. Вільних. Небайдужих", – сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, по всьому світі 5 грудня відзначають міжнародний День волонтера - International Volunteer Day.

Україна - єдина країна у світі, де цей день переходить в День збройних сил, який відзначається 6 грудня.

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Автор: Світлана Закелова