Російські окупанти знову скоїли воєнний злочин проти мирного населення України та завдали удару по житловому будинку в Запорізькій області. Сьогодні стало відомо, що сили ЗСУ змогли зайняти більш вигідні позиції на цьому напрямку.
Про це повідомила прес-служба Запорізької обласної військової адміністрації в Telegram. Наразі там підтвердили загибель трьох людей, ще двоє українців отримали поранення.
"Сьогодні ворог здійснив цинічний удар по житловому будинку у Василівському районі. Російський "Град" забрав життя трьох людей у Кам'янському. Ще двоє дістали поранення. Їм надається допомога", - йдеться у повідомленні.
Окупанти завдали нових ударів по Херсонській області
Нагадаємо, що сьогодні ворожа армія цілеспрямовано атакувала житловий будинок у Херсонській області.
Зокрема, 19 березня ворог вгатив артилерією по Білозерці. Відомо, що постраждала одна людина - рятувальникам вдалося витягти жінку з-під завалів.
Як сьогодні уточнили в ОВА, загалом за минулу добу 18 березня окупанти використали під час атаки Херсонської області 270 снарядів. Адміністративний центр області - Херсон ворог атакував 5 разів.