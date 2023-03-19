Російські загарбники обстріляли з "Граду" житлову забудову в Кам'янському.

Російські окупанти знову скоїли воєнний злочин проти мирного населення України та завдали удару по житловому будинку в Запорізькій області. Сьогодні стало відомо, що сили ЗСУ змогли зайняти більш вигідні позиції на цьому напрямку.

Про це повідомила прес-служба Запорізької обласної військової адміністрації в Telegram. Наразі там підтвердили загибель трьох людей, ще двоє українців отримали поранення.

"Сьогодні ворог здійснив цинічний удар по житловому будинку у Василівському районі. Російський "Град" забрав життя трьох людей у Кам'янському. Ще двоє дістали поранення. Їм надається допомога", - йдеться у повідомленні.

Окупанти завдали нових ударів по Херсонській області

Нагадаємо, що сьогодні ворожа армія цілеспрямовано атакувала житловий будинок у Херсонській області.

Зокрема, 19 березня ворог вгатив артилерією по Білозерці. Відомо, що постраждала одна людина - рятувальникам вдалося витягти жінку з-під завалів.

Як сьогодні уточнили в ОВА, загалом за минулу добу 18 березня окупанти використали під час атаки Херсонської області 270 снарядів. Адміністративний центр області - Херсон ворог атакував 5 разів.

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