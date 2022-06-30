Вже є 15 російських військовополонених, які притягаються до кримінальної відповідальності, і які перебувають в Україні.

Притягнути до відповідальності російських військових, зокрема пілотів, що здійснюють обстріли цивільних об’єктів в Україні, складно, але робота вже ведеться.

Про це повідомив начальник департаменту війни Офісу генпрокурора України Юрій Бєлоусов в ефірі інформаційного марафону.

"Це дуже складні розслідування, насправді. Тут встановити, хто саме стріляв, не дуже просто. Разом з тим Офіс генпрокурора над цим працює. Разом з міжнародними партнерами відпрацьовуємо різні алгоритми, як для притягнення до відповідальності, зокрема, в міжнародних інституціях, так і для притягнення до відповідальності в національних судах", - поінформував Бєлоусов.

Він зауважив, що дуже часто росіяни, які вчиняють такі злочини, вважають, що можуть уникнути правосуддя, зокрема, в Україні.

"Але виявляється, що це не так. І про це свідчить те, що у нас вже є 15 військовополонених, які притягаються до кримінальної відповідальності, і які перебувають в Україні. Вони також не очікували, що колись за свої злочини понесуть відповідальність",- зазначив він.

Він додав, що у військових, особливо пілотів, шанс потрапити у полон дуже високий.

"Якщо вони потраплять (у полон - УНІАН), ми їх тут чекаємо і наші суди також чекають", - підкреслив Бєлоусов.

Начальник департаменту війни зазначив, що також дістати цих військових злочинців для притягнення до відповідальності можна за допомогою міжнародних партнерів.

"Коли вони на певний час залишать територію Росії, наприклад, поїдуть десь відпочивати. Там правосуддя вже буде їх чекати. Звісно, все це займе певний час, але ми над цим працюємо", - акцентував Бєлоусов.

Ракетні обстріли РФ: окупанти стали частіше бити по містах України

Як повідомляв УНІАН, 25 червня, за даними Командування повітряних сил ЗСУ, загалом уночі по території України було випущено понад 50 ракет різних типів, повітряного, морського та наземного базування.

27 червня у Кременчуці окупанти вдарили ракетами по торговому центру із понад тисячею цивільних, наразі відомо про 18 загиблих.

Зранку 29 червня у Миколаєві внаслідок ракетного обстрілу постраждав п’ятиповерховий житловий будинок, повідомлялось про 5 загиблих.