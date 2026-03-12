В Україні подорожчала валюта: який курс долара і євро 12 березня

Продати долар можна в середньому за курсом 43,88 грн, а євро – 50,80 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 12 березня, подорожчав на 25 копійок і становить 44,45 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,88 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 51,60 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,80 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,35 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,15 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,70 грн/євро, а курс продажу - 51,43 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 12 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,98 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 12 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 10 березня – 43,90 грн/дол.).

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,93 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 11 копійок.

