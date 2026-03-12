Угорщина віддасть Україні інкасаторські автомобілі 'Ощадбанку' без грошей і золота, - ЗМІ

Протиправно вилучені золотовалютні цінності залишаться в Угорщині.

Влада Угорщини погодилася віддати державному "Ощадбанку" обидва арештовані інкасаторські автомобілі, проте лишає в себе гроші та золото, які ті перевозили. Про це пише "Європейська правда" з посиланням на обізнані джерела.

Слідчі угорської Національної служби податків і митниці, яким уряд доручив вести формальне розслідування, повідомили адвокатів української сторони про намір передачі арештованих автомобілів. Це має відбутися сьогодні.

Інформації про стан автомобілів наразі немає. Зокрема, неясно, які пошкодження завдані під час зламу сейфу, де знаходилися кошти.

Золотовалютні цінності, які протиправно вилучила влада Угорщини з інкасаторських автомобілів, залишаться в Будапешті. Це відповідає вимогам закону, який влада країни терміново ухвалила цього тижня, щоб створити правовий ґрунт для конфіскації коштів.

Викрадення Угорщиною цінностей "Ощадбанку" - головні новини

5 березня в Угорщині затримали співробітників державного "Ощадбанку" разом з інкасаторськими автомобілями та цінностями. Семеро затриманих громадян України - працівники державного банку, які керували двома службовими машинами, що здійснювали рейс між Австрією та Україною та перевозили готівку в межах регулярної співпраці між державними банківськими установами.

Міністр транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що конфіскація коштів і золота "Ощадбанку" - відповідь на нібито блокування Україною роботи нафтопроводу "Дружба".

10 березня уряд Угорщини ухвалив постанову, яка передбачає зберігання щонайменше протягом 60 днів готівки та золотих злитків, вилучених у українських інкасаторів. Документ підписав прем’єр-міністр країни Віктор Орбан.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада вдалася до тероризму на державному рівні та не приховує цього після крадіжки коштів і золотих злитків "Ощадбанку".

