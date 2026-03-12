Трапляється кілька разів на рік: Плетенчук назвав головну загрозу з боку Чорного моря

За словами речника, ворожі кораблі, які зараз базуються у Новоросійську, обмежені у застосуванні.

Основною загрозою з морського напрямку залишаються російські атаки з повітря, нещодавно у небо над Азово-Чорноморським регіоном навіть підіймалася стратегічна авіація противника. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Це балістика з тимчасово окупованого Криму. Це авіація. Навіть кілька днів тому ми спостерігали у повітряному просторі над Азово-Чорноморським регіоном стратегічну авіацію, що в принципі відбувається доволі нечасто – буквально кілька разів на рік. І, звісно, це "Калібри", які запускають з носіїв, здебільшого – у глиб України. Тепер це ще й гіперзвукові ракети, які запускаються з Криму", - сказав він.

Проте, військовий додав, що не можна залишати поза увагою іншу небезпеку, зокрема морські дрони противника, хоча вони й застосовуються дуже нечасто.

За словами Плетенчука, ворожі кораблі, які зараз базуються у Новоросійську, обмежені у застосуванні через дії Сил оборони, зокрема ВМС України.

"Відповідно, застосування у цьому місяці було 1 раз, це були два підводні човни. Виходили у море вони буквально на кілька годин, щоб здійснити ці пуски (удари по Україні – УНІАН). Якщо раніше підводні човни перебували у морі фактично постійно, змінюючи один одного, то такого вже не відбувається далеко не перший місяць", - зазначив речник.

На його думку, не виключено, що це пов’язано зі спробами росіян зберегти ресурс, бо субмарини "працюють" п’ятий рік поспіль й це може позначитися на боєздатності.

Також Плетенчук зазначив, що з 5 надводних ракетоносіїв ЧФ РФ щонайменше один фрегат після ураження з боку Сил оборони не боєздатний. Підводний човен, додав речник, який раніше був пошкоджений ЗСУ, досі не виходить на чергування. Це підтверджує, що ремонтувати його у Новоросійську дуже важко. Водночас, він зазначив, що "добивати" його не дуже цікаво українським військовим, бо у складі Чорноморського флоту РФ залишаються інші цілі, зокрема дві зазначені субмарини.

Ураження військового корабля

Як писав УНІАН, у ніч на 2 березня у Новоросійську уражено російський фрегат "Адмірал Ессен", який є носієм крилатих ракет типу "Калібр". Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук сказав, що ураження цього корабля зі складу Чорноморського флоту РФ, впливає на можливості ворога в акваторії Азово-Чорноморського регіону. Водночас, на його думку, ймовірно, ворогу вдасться відновити цю бойову одиницю. Інша річ, як вони це робитимуть, враховуючи проблеми з докуванням в Азово-Чорноморському регіоні.

